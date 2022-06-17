В Башкирии мужчина попал в больницу с ожогами, пытаясь потушить автомобиль
11:20, 17 июн 2022
Накануне в Салавате вспыхнул пожар в одном из гаражей на улице Чапаева. О том, что произошло, рассказали в пресс-службе МЧС Башкирии.
Сообщение о возгорании поступило в 17:07. Когда спасатели и экстренные службы прибыли на место, из гаража площадью 15 квадратных метров валил дым. Выяснилось, что внутри горит автомобиль ВАЗ и находящиеся рядом предметы. Сотрудники МЧС потушили пожар. Согласно предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Пострадал владелец автомобиля. 70-летний мужчина пытался самостоятельно справиться с очагом. В результате он получил ожоги и был госпитализирован. После его отпустили на амбулаторное лечение.