В Башкирии в пруду обнаружили тело женщины
13:57, 17 июн 2022
Сегодня утром от рыбака поступила информация, что на необорудованном пруду д.Буралы в Калтасинском районе в воде обнаружен труп, на берегу лежит одежда и обувь.
На место оперативно прибыли работники МЧС России, которые вместе с местным жителем извлекли женщину, 1989 г.р., и передали сотрудникам полиции.
Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ведутся оперативно-следственные мероприятия.
Всего с начала года зафиксировано 35 происшествий на воде.
Купание в необорудованных местах - это всегда огромный риск, даже если вы супер пловец.
Отсутствие буйков значит, что вы можете заплыть далеко от берега и даже переплыть на спор водоем, но то, что вы вернетесь обратно на берег никакой гарантии нет.
Источник: МЧС по РБ
Фото: МЧС по РБ
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