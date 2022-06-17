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В Башкирии в пруду обнаружили тело женщины

В Башкирии в пруду обнаружили тело женщины

13:57, 17 июн 2022

Сегодня утром от рыбака поступила информация, что на необорудованном пруду д.Буралы в Калтасинском районе в воде обнаружен труп, на берегу лежит одежда и обувь.

На место оперативно прибыли работники МЧС России, которые вместе с местным жителем извлекли женщину, 1989 г.р., и передали сотрудникам полиции.

Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ведутся оперативно-следственные мероприятия.

Всего с начала года зафиксировано 35 происшествий на воде.

Купание в необорудованных местах - это всегда огромный риск, даже если вы супер пловец.

Отсутствие буйков значит, что вы можете заплыть далеко от берега и даже переплыть на спор водоем, но то, что вы вернетесь обратно на берег никакой гарантии нет.

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Источник: МЧС по РБ
Фото: МЧС по РБ
Теги: Калтасинский район происшествия
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