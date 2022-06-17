В столице Башкирии женщина застряла на крутом склоне у памятника Салавату Юлаеву

17:14, 17 июн 2022

В Уфе спасатели подняли 50-летнюю женщину со склона у памятника Салавату Юлаеву, которая не могла подняться наверх. Об этом сообщает Управление гражданской защиты города.







Вчера, 16 июня, горожанка гуляла возле памятника и выронила телефон. Смартфон скатился вниз, она решила его вернуть и спустилась примерно по той же траектории. Поиски успехом не увенчались. Уфимка осталась на крутом склоне и не смогла подняться обратно, а вниз не позволял спуститься обрыв. Крики о помощи услышали подростки, которые гуляли неподалеку. Они позвали взрослых, а те уже вызвали спасателей.



Прибывшие сотрудники при помощи альпинистского снаряжения помогли женщине выбраться. Также нашли и передали хозяйке потерянный телефон. В медпомощи уфимка не нуждалась.

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Фото: скрин видео