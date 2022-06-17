Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Шквалистый ветер сорвал крыши с домов в районе Башкирии

Шквалистый ветер сорвал крыши с домов в районе Башкирии

21:19, 17 июн 2022

В Миякинском районе сильный ветер сегодня, 17 июня, вечером повредил кровли крыш двух домов, сообщили в МЧС Башкирии со ссылкой на главу Богдановского сельского поселения. Скорость порывов, по предоставленным данным, достигала 16 м/с.

По предоставленной информации, частично сорвало кровлю с крыши дома на Новой улице, 9 на площади 8 кв.м, общее повреждение оценивается в 40 кв.м. Также сорвало кровлю с дома на Новой,2 на площади 12 кв.м.

Уточняется, что пострадавших нет, эвакуация людей из опасной зоны не требуется. Ремонтные работы планируется провести завтра.

Ранее сообщалось о том, что в столице Башкирии женщина застряла на крутом склоне у памятника Салавату Юлаеву.

Читайте также:

В Башкирии ребенок упал с 5 этажа жилого дома
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Миякинский район происшествия
Читайте также

В Учалинском районе ураганный ветер повредил кровлю Башкирской гимназии
Происшествия в Башкирии
В Учалинском районе ураганный ветер повредил кровлю Башкирской гимназии
Сильный ветер сорвал крышу дома в Башкирии
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
Сильный ветер сорвал крышу дома в Башкирии
Ураганный ветер бушевал в Миякинском районе сорвав кровлю с потроек
Происшествия в Башкирии
Ураганный ветер бушевал в Миякинском районе сорвав кровлю с потроек
В Миякинском районе сильный ветер повредил крышу здания больницы
Происшествия в Башкирии
В Миякинском районе сильный ветер повредил крышу здания больницы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: