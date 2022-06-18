Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии погибла 19-летняя девушка, перевернувшись на квадроцикле

В Башкирии погибла 19-летняя девушка, перевернувшись на квадроцикле

10:16, 18 июн 2022

17 июня в Абзелиловском районе Башкирии случилось ДТП, унесшее жизнь 19-летней девушки. Все случилось неподалеку от озера Яктыкуль около восьми часов вечера.

Девушка каталась на квадроцикле Cfmotо Сforce, не справилась с управлением и перевернулась. Получив тяжелейшие травмы, она скончалась в карете скорой помощи.

Выяснилось, что водительских прав у погибшей не было, а сам квадроцикл не был зарегистрирован. Обстоятельства трагедии устанавливают полицейские.

Конструкция квадроцикла не предусматривает возможность безопасных резких поворотов на большой скорости. Транспортное средство в таком случае может в буквальном смысле слова придавить водителя, как и произошло в Абзелиловском районе.

Читайте также:

В Башкирии два человека погибли в лобовом столкновении автомобилей
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Абзелиловский район аварии
Читайте также

Смертельное ДТП в Абзелиловском районе: мотоциклист врезался в легковушку
Происшествия в Башкирии
Смертельное ДТП в Абзелиловском районе: мотоциклист врезался в легковушку
В Чекмагушевском районе пьяный водитель погубил двух своих пассажиров
Происшествия в Башкирии
В Чекмагушевском районе пьяный водитель погубил двух своих пассажиров
В Абзелиловском районе легковое авто влетело под КАМАЗ: двое погибших
Происшествия в Башкирии
В Абзелиловском районе легковое авто влетело под КАМАЗ: двое погибших
В Бирском районе трое подростков вылетели в кювет на квадроцикле
Происшествия в Башкирии
В Бирском районе трое подростков вылетели в кювет на квадроцикле


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: