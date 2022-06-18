В Башкирии погибла 19-летняя девушка, перевернувшись на квадроцикле

10:16, 18 июн 2022

17 июня в Абзелиловском районе Башкирии случилось ДТП, унесшее жизнь 19-летней девушки. Все случилось неподалеку от озера Яктыкуль около восьми часов вечера.







Девушка каталась на квадроцикле Cfmotо Сforce, не справилась с управлением и перевернулась. Получив тяжелейшие травмы, она скончалась в карете скорой помощи.



Выяснилось, что водительских прав у погибшей не было, а сам квадроцикл не был зарегистрирован. Обстоятельства трагедии устанавливают полицейские.



Конструкция квадроцикла не предусматривает возможность безопасных резких поворотов на большой скорости. Транспортное средство в таком случае может в буквальном смысле слова придавить водителя, как и произошло в Абзелиловском районе.

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Фото: ГИБДД по РБ