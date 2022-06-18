В Башкирии мужчина на трассе напал с ножом на пожилую женщину

12:56, 18 июн 2022

В полицию Кармаскалинского района на днях поступило сообщение о разбойном нападении на пенсионерку на трассе возле деревни станции Сахарозаводская. Злоумышленник с ножом хотел забрать у женщины ее машину.







Стражи порядка в течении суток установили подозреваемого – ранее неоднократно судимого 50-летнего жителя села Ефремкино. Он был задержан в селе Булгаково Уфимского района.



Предварительно установлено, что подозреваемый сел на попутку к 62-летней жительнице деревни Улукулево. Она в это время ехала к себе домой и по доброте душевной решила подвезти мужчину. По дороге злоумышленник достал нож и заставил пенсионерку сменить направление пути, а позже и вовсе захотел отобрать у нее машину. Женщина не растерялась. Она достала ключ зажигания и выбежала из машины. Ранее судимый мужчина с ножом стал гоняться за пенсионеркой вокруг машины, но та заблокировала ключом свою «Ладу Гранту» и убежала. Сама поймала попутку и уехала, а позже вернулась за машиной. Подозреваемый к этому времени уже скрылся с места происшествия. Полиция нашла его в селе Булгаково.





Мужчина сознался в содеянном и сказал, что хотел похитить машину, чтобы доехать до места своей подработки. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

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Фото: МВД по РБ