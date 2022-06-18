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В Башкирии водитель иномарки сбил 7-летнего ребенка на самокате

В Башкирии водитель иномарки сбил 7-летнего ребенка на самокате

16:05, 18 июн 2022

В Уфе несчастье произошло с семилетним мальчиком. Он катался по двору на самокате и попал под машину.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Уфе, ДТП произошло в четвертом часу дня 17 июня во дворе дома на улице Испытателей. 22-летний парень за рулем автомобиля Lexus RX350 наехал на мальчика, который внезапно выехал из-за припаркованных машин на самокате.

Ребенок получил травмы. По факту ДТП начато административное расследование.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии погибла 19-летняя девушка, перевернувшись на квадроцикле. Все случилось неподалеку от озера Яктыкуль около восьми часов вечера. Выяснилось, что водительских прав у погибшей не было, а сам квадроцикл не был зарегистрирован. 

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Источник: i-gazeta.com
Фото: скрин видео
Теги: ДТП Уфа Уфа происшествия Уфа
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