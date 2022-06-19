В Башкирии в озере утонул автомобиль с человеком внутри

10:00, 19 июн 2022

Ночью 19 июня вблизи д. Тунгатарово Учалинского района автомашина съехала в озеро (карьер). Об этом вызванным спасателям рассказали очевидцы. Они и спасли 30-летнего водителя, он не пострадал. Но в машине, предположительно, остался 22-летний мужчина.







«Со слов главы Тунгатаровского сельсовета, который прибыл на место, водитель и мужчина, оставшийся в автомашине, предположительно до момента происшествия отдыхали в компании из пяти человек на берегу озера и распивали спиртные напитки», — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Башкирии.



В настоящий момент автомашина в воде визуально не просматривается. На месте происшествия организована работа следственно-оперативной группы. Устанавливаются точные обстоятельства случившегося.





С наступлением светлого времени суток МОУ «ДПК Учалинского района РБ» запланированы водолазные работы. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РБ