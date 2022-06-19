В Башкирии пропала 16-летняя Карина Барсукова

12:28, 19 июн 2022

В Ишимбае начались поиски пропавшей 16-летней Карины Барсуковой. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Отклик». Девочка, по предоставленным данным, вышла из дома в неизвестном направлении 18 июля и исчезла.



Приметы: рост – 159 см, худощавое телоложение, темные короткие волосы, карие глаза.



Была одета: черная футболка с узорами, черные шорты, белые кроссовки.



Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей, сообщите, пожалуйста по телефонам: 89871060601 или 02.

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Фото: Отклик