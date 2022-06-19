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Спасатели вытащили из озера в Башкирии машину вместе с трупом

Спасатели вытащили из озера в Башкирии машину вместе с трупом

12:56, 19 июн 2022

В МЧС Башкирии сообщили, что минувшей ночью в Учалинском районе вместе с местным жителем в озеро возле деревни Тунгатарово полетела машина вместе с 30-летним водителем и 22-летним пассажиром. Водителя удалось спасти, а вот парень так и остался под водой.

Автомобиль, по данным МЧС, после падения визуально не просматривался, чтобы извлечь тело погибшего и саму машину, пришлось привлекать водолазов. В результате автомобиль достали в 10:41 вместе с погибшим уже сегодня утром.

Глава Тангатаровского сельсовета уточнил, что мужчина отдыхал вместе с водителем в компании из пятерых человек на берегу озера.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Учалинский район происшествия
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