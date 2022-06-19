Вылетевший из Санкт-Петербурга в столицу Башкирии самолет столкнулся с птицей

16:09, 19 июн 2022

В аэропорту Пулково вынуждено был прерван взлет самолета, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург-Уфа. Инцидент произошел в 07.56 по московскому времени. Речь идет о рейсе СДМ6423 самолета авиакомпании «Россия», который был прерван из-за столкновения с птицей.



В это время другой авиалайнер, вылетающий в столицу, вынужденно ушел на второй круг.







Взлетно-посадочная полоса была внимательно осмотрена сотрудниками аэропорта и орнитологами. Ничего постороннего обнаружено не было.



Через 10 минут после происшествия взлеты и посадка самолетов в аэропорту возобновилась.



Информацию о случившемся предоставил телеграм-канал Aviaincedent.

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