Вылетевший из Санкт-Петербурга в столицу Башкирии самолет столкнулся с птицей
16:09, 19 июн 2022
В аэропорту Пулково вынуждено был прерван взлет самолета, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург-Уфа. Инцидент произошел в 07.56 по московскому времени. Речь идет о рейсе СДМ6423 самолета авиакомпании «Россия», который был прерван из-за столкновения с птицей.
В это время другой авиалайнер, вылетающий в столицу, вынужденно ушел на второй круг.
Взлетно-посадочная полоса была внимательно осмотрена сотрудниками аэропорта и орнитологами. Ничего постороннего обнаружено не было.
Через 10 минут после происшествия взлеты и посадка самолетов в аэропорту возобновилась.
Информацию о случившемся предоставил телеграм-канал Aviaincedent.