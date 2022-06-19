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В Башкирии пьяный мужчина угнал автомобиль и попал в ДТП

В Башкирии пьяный мужчина угнал автомобиль и попал в ДТП

18:54, 19 июн 2022

В Дуванском районе Башкирии нетрезвый водитель за рулем угнанного ВАЗ-2115 врезался в забор. ДТП произошло накануне вечером, 18 июня.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, незадолго до случившегося мужчина распивал алкоголь в компании своего знакомого, который рассказал ему, что планирует продать автомобиль за 40 тысяч рублей. Нетрезвый приятель сразу же изъявил желание купить эту “ласточку”, но дешевле – за 30 тысяч. Хозяин авто отказался, в результате чего между мужчинами возник скандал. Гость решил уйти, но проходя мимо машины, заметил, что ключи находятся в замке зажигания. Решив прокатиться, подвыпивший мужчина завел автомобиль и уехал, однако под воздействием алкоголя врезался в забор.


С заявлением об угоне в полицию обратилась тетя владельца авто. Сейчас злоумышленника задержали. По факту угона Отделом МВД России по Дуванскому району решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Дуванский район происшествия аварии
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