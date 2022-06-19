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В Уфе очевидец снял шокирующее видео ребенка, гуляющего по подоконнику 5 этажа (видео)

В Уфе очевидец снял шокирующее видео ребенка, гуляющего по подоконнику 5 этажа (видео)

19:16, 19 июн 2022

В соцсетях распространилось видео очевидца, как маленький мальчик гулял по карнизу окна на пятом этаже дома на улице Ферина и чуть не сорвался вниз. Спасатели выяснили, что малыш вышел в окно пока его бабушка была ванной и не знала, что делает внук. К счастью, ребенок вернулся в квартиру.

На видео мальчик в желтой футболке и трусах стоит на карнизе окна. Видно, что он не боится, а играет окном, то открывает, то закрывает его. Ребенок без страха смотрит вниз.

- В Уфе по карнизу окна гулял ребенок. Однако никто не сообщил об этом спасателям, - сообщает управление гражданской защиты города.

По данным ведомства, маленький мальчик прогуливался по карнизу окна на 5-м этаже жилого дома на улице Ферина. На место выезжали спасатели и сотрудники полиции.


- На карнизе и под окнами они никого не обнаружили. Поднявшись в квартиру, выяснили, что мальчик, 2016 года рождения находился дома под присмотром бабушки. В попавший на видео момент пенсионерка была в ванной, - пояснили в управлении.

Это не первый случай в Уфе, когда в объект видеокамеры очевидцев попадают дети на карнизах на высотках. В прошлом году в конце лета маленький ребенок без штанов выходил на карниз балкона. Он оглядывался, садился, вставал и пытался пройтись по карнизу. Тогда малыша спасли полицейские. Выяснилось, что в квартире бабушка нянчилась с другими внуками и не заметила отсутствие одного. О происшествии женщина узнала от правоохранителей, которые постучались в дверь, чтобы снять ребенка.

Источник: www.sobkor02.ru
Фото: скрин видео
Теги: Уфа происшествия Уфа
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