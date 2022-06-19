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В Башкирии виновник ДТП сбежал, оставив раненую пассажирку

В Башкирии виновник ДТП сбежал, оставив раненую пассажирку

19:21, 19 июн 2022

В городе Баймак 21-летний водитель не смог вовремя остановиться и врезался в ограждение. Испугавшись, он ретировался с места аварии.

Водитель даже не подумал, что находившаяся рядом с ним 19-летняя девушка получила травмы, и не поспешил оказать ей первую помощь.

Как сообщил на своей странице в соцсетях начальник республиканского ГИБДД Владимир Севастьянов, в настоящее время ведутся поиски водителя, оставившего место происшествия.

Руководитель Госавтоинспекции напомнил, что при отсутствии признаков уголовно наказуемого правонарушения водитель, покинувший место ДТП, может быть лишен прав на срок от одного года до полутора лет или подвергнут административному аресту на срок до 15 суток.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: происшествия ДТП Баймак
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