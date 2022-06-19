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В Башкирии погиб 64-летний водитель грузовика, опрокинувшись в кювет

В Башкирии погиб 64-летний водитель грузовика, опрокинувшись в кювет

20:11, 19 июн 2022

В Белорецком районе зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с погибшим. 

Авария произошла в седьмом часу вечера на 118 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. По одной из версии, 64-летний водитель,  управляя грузовым автомобилем "Scania", не справился с рулевым управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.

В результате аварии водитель от полученных травм скончался.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы Обстоятельства произошедшего уточняются. 

Ранее сообщалось о том, что в городе Баймак 21-летний водитель не смог вовремя остановиться и врезался в ограждение. Испугавшись, он ретировался с места аварии.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Белорецкий район происшествия аварии
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