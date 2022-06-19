В Башкирии погиб 64-летний водитель грузовика, опрокинувшись в кювет

20:11, 19 июн 2022

В Белорецком районе зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с погибшим.



Авария произошла в седьмом часу вечера на 118 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. По одной из версии, 64-летний водитель, управляя грузовым автомобилем "Scania", не справился с рулевым управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.







В результате аварии водитель от полученных травм скончался.



На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы Обстоятельства произошедшего уточняются.



Ранее сообщалось о том, что в городе Баймак 21-летний водитель не смог вовремя остановиться и врезался в ограждение. Испугавшись, он ретировался с места аварии.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ