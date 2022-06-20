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Стали известны подробности гибели водителя фуры на «тёщином языке» в Башкирии

Стали известны подробности гибели водителя фуры на «тёщином языке» в Башкирии

11:08, 20 июн 2022

В Белорецком районе накануне вечером на 118 км автодороги Уфа - Инзер - Белорецк 64-летний житель Тюменской области, управляя грузовиком Scania, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на дорожное ограждение. Затем фура съехала с проезжей части вниз под гору на расстояние более 300 метров и опрокинулась.

В аварии водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Известно, что мужчина перевозил цемент весом 20 тонн. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.


«Поворот „Тёщин язык“ — в этом месте автомобильная дорога Уфа - Белорецк - Магнитогорск делает совершенно непредсказуемый крутой поворот, резко меняя направление и уклон. Здесь нужно учитывать скоростной режим движения. Во время поворота начинает действовать центробежная сила, которая направлена перпендикулярно окружности движения грузовика. Чтобы не съехать с дороги, необходимо заранее максимально снизить скорость. Как только машина войдёт в плавный поворот, нужно периодически нажимать на газ. При этом прицеп будет двигаться за тягачом внатяжку. Ни в коем случае нельзя в этот период тормозить. Если это сделать, то прицеп "догонит" тягач и создаст на него давление. Результат может быть непредсказуемым», — пояснил главный госавтоинспектор в РБ Владимир Севастьянов.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Белорецкий район происшествия аварии
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