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В Башкирии из окна второго этажа выпали двое детей

В Башкирии из окна второго этажа выпали двое детей

21:25, 20 июн 2022

Сегодня, 20 июня, вечером спасателям поступило сообщение о падении детей из окна. На место выехали экстренные службы.

По данным Управления гражданской защиты Уфы, инцидент произошел в доме на улице Лермонтова. Согласно предварительной версии, из окна второго этажа выпали двухлетняя девочка и четырехлетний мальчик. На земле рядом с детьми очевидцы обнаружили москитную сетку. Дети живы, однако их доставили в больницу.

Известно, что в момент ЧП брат и сестра находились дома с отцом.

Напомним, в соцсетях распространилось видео очевидца, как маленький мальчик гулял по карнизу окна на пятом этаже дома на улице Ферина и чуть не сорвался вниз. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: УГЗ Уфы
Теги: Уфа происшествия Уфа
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