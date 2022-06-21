В Уфе водитель Киа насмерть задавил лежащую на дороге пожилую женщину
09:33, 21 июн 2022
В Орджоникидзевском районе Уфы накануне, 20 июня, поздно вечером произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля наехал на ходу на лежавшую на проезжей части 85-летнюю женщину.
«Ехал со стороны Черниковки в сторону центра медленно, километров 40-50 в час. Увидел в последний момент женщина лежит на асфальте, не успел притормозить и совершил наезд», – рассказал водитель.
По уточненным данным, ДТП зарегистрировано на Комарова. Водитель ехал за рулем «КИА Спортэж», когда произошел наезд. Пожилая женщина скончалась сразу на месте происшествия.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии погиб 64-летний водитель грузовика, опрокинувшись в кювет.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
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