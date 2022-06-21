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В Уфе водитель Киа насмерть задавил лежащую на дороге пожилую женщину

В Уфе водитель Киа насмерть задавил лежащую на дороге пожилую женщину

09:33, 21 июн 2022

В Орджоникидзевском районе Уфы накануне, 20 июня, поздно вечером произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля наехал на ходу на лежавшую на проезжей части  85-летнюю женщину.

«Ехал со стороны Черниковки в сторону центра медленно, километров 40-50 в час. Увидел в последний момент женщина лежит на асфальте, не успел притормозить и совершил наезд», – рассказал водитель. 

По уточненным данным, ДТП зарегистрировано на Комарова. Водитель ехал за рулем «КИА Спортэж», когда произошел наезд. Пожилая женщина скончалась сразу на месте происшествия. 

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии погиб 64-летний водитель грузовика, опрокинувшись в кювет.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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