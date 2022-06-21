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Башкирию вновь атакуют волосатые гусеницы с бородавками

Башкирию вновь атакуют волосатые гусеницы с бородавками

12:04, 21 июн 2022

В Кумертау засняли последствия вредительства волосатых гусениц.

Жители Кумертау удивились нашествию гусениц, которые начали пожирать листву деревьев на улице Пушкина. Фотографии последствий трапезы личинок насекомых опубликовали журналисты местного телеканала «АРИС».

На кадре видно молодое и некогда здоровое дерево. Из-за мелких личинок с рябины пропала почти вся листва. Сейчас дерево выглядит так, словно конкретно для него настала поздняя осень.

- Волосатые гусеницы и лысая рябина. Аппетит у этих созданий богатырский, а последствия их застолья варварские, - пишут журналисты.


Судя по внешнему виду, рябина пострадала от действий гусениц непарного шелкопряда. Это крупные гусеницы, которые быстро растут (до 7 см) и за месяц проходят до четырех периодов линьки. Тело гусениц покрывают бородавки, из которых растут волосы. Обычно такие гусеницы и бабочки выбирают для проживания лесистую местность. В 2021 году на борьбу с непарным шелкопрядом в Башкирии выделили порядка 324 миллионов рублей, а в нескольких районах даже вводили режим ЧС.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: телеканал «АРИС»
Теги: Кумертау
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