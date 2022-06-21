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Жительница Башкирии нашла в саду гранату

Жительница Башкирии нашла в саду гранату

14:34, 21 июн 2022

Жительница поселка Тирлянский в Белорецком районе республики, работая в саду, наткнулась на гранату, об этом сообщает пресс-служба Росгвардии. Бабушка сразу же обратилась в полицию, после чего саперы осмотрели предмет и отправили его оперативникам.

К счастью, от гранаты остался только корпус и взрывчатого вещества в нем не оставалось, поэтому никакой опасности снаряд не нес.

Росгвардия напомнила, что в случае обнаружения подобных предметов необходимо как можно быстрее обратиться к сотрудникам правоохранительных органов и во избежание беды не прикасаться и не приближаться к опасной находке.


Ранее сообщалось о том, что в одном из пунктов приема металлолома в центре Уфы житель обнаружил мину. На место находки были вызваны сотрудники разминирования ОМОНа. 

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Источник: proural.info
Фото: Пресс-служба Росгвардии по РБ
Теги: Белорецкий район происшествия
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