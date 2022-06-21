В Башкирии разыскивают мошенницу с маленьким ребенком

18:35, 21 июн 2022

В Башкирии в поселке Уральск женщина с маленьким ребенком под предлогом снятия порчи совершила хищение 35 тысяч рублей. По данным пресс-службы МВД по РБ, 20 июня в полицию обратилась уфимка с заявлением о том, что у ее бабушки, которая живет в Учалинском районе, похищена крупная сумма денег. Стражи порядка выяснили подробности.







«Неизвестная женщина с девочкой ходили по домам поселка и просили деньги. Говорили, что находятся в тяжелой жизненной ситуации. Старушка пожертвовала им две тысячи рублей и пустила гостей в дом. Тогда женщина попросила попить и сказала, что на бабушке серьезная порча, так как принесенная вода почернела. С помощью такого нехитрого фокуса неизвестная украла из дома потерпевшей деньги. В этот момент проснулась внучка и, не разобравшись в ситуации, быстро выгнала незнакомку с ребенком на улицу. Бабушка поздно спохватилась о пропаже, похитительница уже успела скрыться», — сообщили в МВД по РБ.





По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. На данный момент подозреваемая находится в розыске. Полиция установила ее приметы: рост около 170 см, возраст 40-45 лет. Была одета в длинное платье зеленого цвета, на голове платок. С ней была девочка: на вид лет 9-10, одетая в красную блузку с белой юбкой, на голове была кепка, волосы русые.

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