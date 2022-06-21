Перед смертью мама шестерых детей из Башкирии терпела унижение и насилие

21:03, 21 июн 2022

Вечером 17 июня в Белорецке произошло жестокое убийство 32-летней матери шестерых детей Ксении Т. По версии региональных следователей, сожитель женщины жестоко избил ее, после чего она скончалась от полученных травм.







Подруга Ксении рассказала нам, что молодая мама нигде не работала, она в основном сидела дома с детьми. Сожитель же убитой трудился предпринимателем, у него, как поведала наша собеседница, был бизнес по добыче дегтя.



Мадина З. (имя изменено. – Ред.) – давняя и близкая подруга Ксении. По ее словам, мать шестерых детей страдала от избиений своего сожителя на протяжении четырех-пяти лет.



– Он был ее третий мужчина, сильно ревновал Ксюшу к бывшему мужу. Тимур (имя изменено. – Ред.) презирал его, хотя сам же ее у него и увел, – рассказывает подруга убитой.



Избиения, по словам нашей собеседницы, происходили очень часто, однако Ксения на протяжении долгих лет так и не решалась уйти от мужчины.



– Она часто звонила и жаловалась. Один раз он настолько сильно ее избил, что ей лицо зашивали. Два раза писала на него заявление. Одно из них пошло по «условке». Все говорили ей поскорее уезжать от него. Но Ксюша боялась его очень сильно, всегда говорила: «Он найдет и убьет меня», – объяснила Мадина.





Наша собеседница утверждает, что Тимур избивал свою сожительницу, обычно будучи пьяным. Однако в трезвом состоянии, как рассказала подруга убитой, мужчина производил впечатление красноречивого и интеллигентного человека, который общался с окружающими вежливо и с уважением. Однако стоило ему немного выпить, как, по словам Мадины, он «из человека буквально превращался в зверя». Мужчина быстро приходил в ярость и мог начать избивать Ксению даже на глазах у посторонних людей.



– Как-то было застолье, все начиналось хорошо: посидели, пообщались. Но потом Тимур выпил буквально три рюмки, и у него тут же снесло голову. Начал орать на Ксюшу, а затем зажал ее в углу и стал бить на глазах у гостей и детей. Самое ужасное – она была беременна в тот момент. Его пытались его оттащить, но он огромный и сильный, и попросту всех откидывал, – вспоминает женщина.



Подобное, по словам Мадины, произошло и в роковой вечер 17 июня. И, как утверждает подруга Ксении, у многодетной мама не было никаких шансов на спасение.



– У них дома застолье было. А сам их дом стоит на пустыре: соседей нет, поэтому убежать за помощью не к кому. В округе вообще никого: будут убивать – никто не услышит, – рассказала Мадина.



Случившимся в настоящее время активно занимаются сотрудники правоохранительных органов. Против 36-летнего подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчина сознался в преступлении и рассказал следователям об обстоятельствах инцидента. Сейчас он находится под стражей.









Из-за произошедшей в Белорецке трагедии шестеро детишек лишились мамы. Самому старшему ребенку – 13 лет, а младшему – всего два года. Заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Анна Таболина рассказала, под чьей опекой они находятся сейчас и что с ними будет дальше.



– Все устроены органами опеки к родственникам: двое – к отцу, двое – к другому отцу, остальных двоих младших детишек взяла под опеку бабушка со стороны сожителя. Дети не будут помещены в специализированные помещения, они будут оставаться у родственников под предварительной опекой, – поведала чиновник.

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