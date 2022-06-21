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В Башкирии пропала 16-летняя девушка

В Башкирии пропала 16-летняя девушка

22:47, 21 июн 2022

В Иглинском районе Башкирии, деревне Петрово-Фёдоровка пропала 16-летняя девушка, Худойдодова Хадижа Абдуложоновна.

Как сообщили поисковики, она пропала 21 июня 2022 года.

Приметы: рост 160 см., среднего телосложения, волосы длинные темно-каштановые, глаза карие, губы средние, нос прямой, брови густые темные дугообразные.

Была одета: чёрное платье до колен с желтыми полосами на рукавах, черные штаны с желтыми лампасами.

Поисковики просят всех, кто обладает какой-либо информацией о её местонахождении обратиться по телефону 112.
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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Иглинский район происшествия поиск
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