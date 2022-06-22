В Уфе в торговом центре скончался подросток после отравления

09:49, 22 июн 2022

В Кировском районе накануне вечером в торговом центре «Мега» на фуд-корте умер мальчик. 14-летнему воспитаннику детского дома резко стало плохо.



Прибывшие медики попытались реанимировать мальчика, но он не выжил.



Представительно, смерть наступила из-за отравления газом: у него нашли баллончик для заправки зажигалок.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе несчастье произошло с семилетним мальчиком. Он катался по двору на самокате и попал под машину.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram