В Уфе в торговом центре скончался подросток после отравления
09:49, 22 июн 2022
В Кировском районе накануне вечером в торговом центре «Мега» на фуд-корте умер мальчик. 14-летнему воспитаннику детского дома резко стало плохо.
Прибывшие медики попытались реанимировать мальчика, но он не выжил.
Представительно, смерть наступила из-за отравления газом: у него нашли баллончик для заправки зажигалок.
Ранее сообщалось о том, что в Уфе несчастье произошло с семилетним мальчиком. Он катался по двору на самокате и попал под машину.
Источник:
www.bashinform.ru
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