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В Уфе в торговом центре скончался подросток после отравления

В Уфе в торговом центре скончался подросток после отравления

09:49, 22 июн 2022

В Кировском районе накануне вечером в торговом центре «Мега» на фуд-корте умер мальчик. 14-летнему воспитаннику детского дома резко стало плохо.

Прибывшие медики попытались реанимировать мальчика, но он не выжил.

Представительно, смерть наступила из-за отравления газом: у него нашли баллончик для заправки зажигалок.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе несчастье произошло с семилетним мальчиком. Он катался по двору на самокате и попал под машину.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
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