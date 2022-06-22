В Башкирии во время спора с пассажиркой водитель опрокинул автомобиль в кювет

10:29, 22 июн 2022

Авария произошла накануне утром в Давлекановском районе на 2 км автодороги Давлеканово-Буздяк.







По предварительным данным, 27-летний местный житель за рулём "Chevrolet Cruze" совершил опрокидывание автомобиля в кювет. В результате аварии 29-летняя пассажирка скончалась от полученных травм. Со слов водителя, авария произошла в момент словесной перепалки со своей пассажиркой, в ходе которого он отвлекся и потерял управление.



Известно, что молодые люди планировали пожениться в конце месяца. По факту ДТП проводится проверка. Назначено проведение ряда экспертиз.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в массовом ДТП пострадали женщина и трое детей.

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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии