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В Башкирии во время спора с пассажиркой водитель опрокинул автомобиль в кювет

В Башкирии во время спора с пассажиркой водитель опрокинул автомобиль в кювет

10:29, 22 июн 2022

Авария произошла накануне утром в Давлекановском районе на 2 км автодороги Давлеканово-Буздяк.

По предварительным данным, 27-летний местный житель за рулём "Chevrolet Cruze" совершил опрокидывание автомобиля в кювет. В результате аварии 29-летняя пассажирка скончалась от полученных травм. Со слов водителя, авария произошла в момент словесной перепалки со своей пассажиркой, в ходе которого он отвлекся и потерял управление.

Известно, что молодые люди планировали пожениться в конце месяца. По факту ДТП проводится проверка. Назначено проведение ряда экспертиз. 

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в массовом ДТП пострадали женщина и трое детей.

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Давлекановский район происшествия аварии
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