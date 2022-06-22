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В Башкирии бабушка застала 32-летнего мужчину в кровати с семилетней внучкой

В Башкирии бабушка застала 32-летнего мужчину в кровати с семилетней внучкой

14:55, 22 июн 2022

В Уфе 32-летний мужчина совершил развратные действия сексуального характера в отношении 7-летней девочки. Об этом сообщает издание «Башинформ».

Инцидент произошел 18 июня вечером. В тот день мужчина пришел в квартиру своей знакомой. Его встретила мать подруги. Пенсионерка сообщила, что дочери нет дома, и предложила подождать ее в квартире. Злоумышленник вошел в комнату 7-летней девочки, дочери его знакомой. Мужчина убедил девочку соврать, якобы он ушел из квартиры. Девочка даже сделала вид, что закрывает дверь за гостем. После бабушка легла спать.


В 7 утра пенсионерка обнаружила, зайдя в комнату внучки, в кровати ребенка того самого мужчину. Пожилая женщина выгнала злоумышленника и рассказала о произошедшем отцу ребенка. Полиция задержала подозреваемого. Он во всем сознался. Сообщается, что девочка проживает в неблагополучной семье – мать выпивает.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
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