В Башкирии бабушка застала 32-летнего мужчину в кровати с семилетней внучкой

14:55, 22 июн 2022

В Уфе 32-летний мужчина совершил развратные действия сексуального характера в отношении 7-летней девочки. Об этом сообщает издание «Башинформ».







Инцидент произошел 18 июня вечером. В тот день мужчина пришел в квартиру своей знакомой. Его встретила мать подруги. Пенсионерка сообщила, что дочери нет дома, и предложила подождать ее в квартире. Злоумышленник вошел в комнату 7-летней девочки, дочери его знакомой. Мужчина убедил девочку соврать, якобы он ушел из квартиры. Девочка даже сделала вид, что закрывает дверь за гостем. После бабушка легла спать.





В 7 утра пенсионерка обнаружила, зайдя в комнату внучки, в кровати ребенка того самого мужчину. Пожилая женщина выгнала злоумышленника и рассказала о произошедшем отцу ребенка. Полиция задержала подозреваемого. Он во всем сознался. Сообщается, что девочка проживает в неблагополучной семье – мать выпивает.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram