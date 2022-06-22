Погубивший в аварии собственную невесту житель Башкирии успел побывать за решеткой

17:13, 22 июн 2022

Погибшей в страшном ДТП в Давлекановском районе Башкирии оказалась мать двоих детей Евгения Ш. Это подтвердили ее сестра и бывший супруг.







Ранее стало известно, что женщина собиралась повторно выйти замуж, но насмерть разбилась во время автопоездки с женихом. Тот заявил, что между ними завязалась ссора, из-за чего он отвлекся и не справился с управлением. Однако у бывшего мужа погибшей другая версия. Подробности сообщило издание Уфа1.



Евгении 29 лет. Она была старшей дочерью в семье. С первым мужем Русланом, который работал вахтовым методом, она воспитывала двоих детей — сына и дочку.



Однако не так давно, по словам супруга, они разошлись, и Евгения нашла нового избранника — 25-летнего Дмитрия В. Тот, судя по странице в соцсетях, успел побывать за решеткой.



— Он [Дмитрий] вышел недавно только, шесть лет сидел за наркотики, — сообщил экс-супруг погибшей.





Руслан считает, что именно Дмитрий — виновник аварии. Примечательно, что номер Chevrolet Cruze, на котором пара угодила в аварию, записан на отца невесты. Выяснилось, что тот подарил дочери машину на день рождения. По данным ГИБДД, за рулем был Дмитрий.



— Со слов водителя, авария произошла в момент словесной перепалки со своей пассажиркой, в ходе которой он отвлекся и потерял управление. Известно, что молодые люди планировали пожениться в конце месяца, — сообщили автоинспекторы.



Руслан Ш. отказывается верить в слова нового бойфренда Евгении. Он считает того виновником ДТП.









— Не ругались они в машине. Он летел на всю скорость, что машина может, — сзади них [другие] ехали и всё видели. Надеюсь, его надолго закроют, — сказал Руслан.



Отметим, в ГИБДД информации о возможном нетрезвом состоянии водителя Chevrolet не сообщали. Пока лишь озвучена предварительная версия: водитель отвлекся. В то же время назначены судебные экспертизы, которые прояснят обстоятельства аварии.

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Фото: Евгения Ш. / ok.ru