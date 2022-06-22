Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Мальчик, умерший в торговом центре Уфы, потерял мать и оказался в детдоме

Мальчик, умерший в торговом центре Уфы, потерял мать и оказался в детдоме

19:13, 22 июн 2022

В Уфе, в торговом центре «Мега», предварительно, на фуд-корте накануне умер 14-летний мальчик. Подростку резко стало плохо, приехавшие медики уже не смогли ему помочь. Возможной причиной гибели воспитанника детского дома стало отравление. До трагедии он приобрел баллончик для заправки зажигалок.

Подросток являлся воспитанником центра содействия семейного воспитания Уфы – бывшего детского дома №9. Помещен в учреждение в январе этого года. В ноябре у него умерла мама, его возрастные бабушка и дедушка не смогли оставить его в семье. На основании письменного отказа мальчик был помещен в детское учреждение.

Подросток характеризовался как спокойный, общительный, легко шел на контакт, с другими воспитанниками были хорошие отношения в учреждении. Между тем мальчик два года назад был поставлен на учет в ОДН по факту совершения краж.


Сейчас детское учреждение занимается похоронами ребенка, оказывается психологическая поддержка его пожилым родственникам

Сейчас в причинах и обстоятельствах гибели подростка разбираются правоохранители.

Читайте также:

В Уфе в торговом центре скончался подросток после отравления
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

В Уфе в торговом центре скончался подросток после отравления
Происшествия в Башкирии
В Уфе в торговом центре скончался подросток после отравления
В Кармаскалинском районе мальчик отравился никотиновой "конфетой"
Происшествия в Башкирии
В Кармаскалинском районе мальчик отравился никотиновой "конфетой"
В Туймазах скончался 10-летний ребенок надышавшись газом из баллончика
Происшествия в Башкирии
В Туймазах скончался 10-летний ребенок надышавшись газом из баллончика
В Уфе задержали подростков из банды А.У.Е.
Происшествия в Башкирии
В Уфе задержали подростков из банды А.У.Е.


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: