Мальчик, умерший в торговом центре Уфы, потерял мать и оказался в детдоме

19:13, 22 июн 2022

В Уфе, в торговом центре «Мега», предварительно, на фуд-корте накануне умер 14-летний мальчик. Подростку резко стало плохо, приехавшие медики уже не смогли ему помочь. Возможной причиной гибели воспитанника детского дома стало отравление. До трагедии он приобрел баллончик для заправки зажигалок.







Подросток являлся воспитанником центра содействия семейного воспитания Уфы – бывшего детского дома №9. Помещен в учреждение в январе этого года. В ноябре у него умерла мама, его возрастные бабушка и дедушка не смогли оставить его в семье. На основании письменного отказа мальчик был помещен в детское учреждение.



Подросток характеризовался как спокойный, общительный, легко шел на контакт, с другими воспитанниками были хорошие отношения в учреждении. Между тем мальчик два года назад был поставлен на учет в ОДН по факту совершения краж.





Сейчас детское учреждение занимается похоронами ребенка, оказывается психологическая поддержка его пожилым родственникам



Сейчас в причинах и обстоятельствах гибели подростка разбираются правоохранители.

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