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9-классник из Башкирии задержал преступника, укравшего у инвалида телефон

9-классник из Башкирии задержал преступника, укравшего у инвалида телефон

10:10, 23 июн 2022

В Уфе учащийся 9-го класса 16-летний Матвей Вежнин помог парализованному инвалиду вернуть украденный телефон. Сергей Чернышков доверчиво дал послушать музыку на телефоне 32-летнему Рунару Губайдаллину, а тот сбежал.



Пострадавший 50-летний Сергей Чернышков 15 лет назад пережил инсульт, после которого правая сторона его тела парализована. Губайдуллина, по всей видимости, привлек именно этот факт, он подошел к инвалиду, попросил послушать телефон, а пото схватил его и убежал, рассказали «Вести».

«Он сказал, музыку дай послушать, ну я дал. Он слушал секунды две, потом бросил и сказал, что слишком тихо и взял телефон. Еще секунды две и побежал. Честно — обидно», – вспомнил Сергей.


После случившегося пострадавший стал звать на помощь прохожих, отозвался Матвей Вежнин, который сразу же пустился догонять преступника. Догнав, он схватил за плечо, повалил его и вернул на место до приезда полиции.

«Красть у инвалидов и просто красть — это очень плохо. Таких надо наказывать», – считает Матвей.

Что касается  Рунара, то никакие извинения он приносить не стал, пояснив, что был пьян и не помнит детали случившегося. Сейчас мужчине грозит до четырех лет колонии. Матвею намерены за отважный поступок дать награду.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: скриншот с видео «Вести»
Теги: Уфа происшествия Уфа
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