В Башкирии водитель совхоза пытался подкупить овощами инспектора ДПС

11:38, 23 июн 2022

Прокуратура Бакалинского района рассмотрела обращение о попытке дачи взятки инспектору ГИБДД. Надо сказать, что способ подкупа был необычным.







В ноябре 2021 года сотрудник полиции остановил недалеко от села Старокуручево машину, принадлежащую ООО «Бакалинский совхоз». У водителя не было путевых листов, и, чтобы избежать наказания, он хотел откупиться сельхозпродукцией, но инспектор отказался. Кроме того, о случившемся правоохранитель сообщил своему руководству.



На юрлицо завели административное дело. Теперь совхоз должен выплатить штраф в размере 1 млн рублей.



Предприятие не согласилось с таким решением и подало апелляцию, однако суд оставил решение прокуратуры в силе.

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