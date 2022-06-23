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В Башкирии водитель совхоза пытался подкупить овощами инспектора ДПС

В Башкирии водитель совхоза пытался подкупить овощами инспектора ДПС

11:38, 23 июн 2022

Прокуратура Бакалинского района рассмотрела обращение о попытке дачи взятки инспектору ГИБДД. Надо сказать, что способ подкупа был необычным.



В ноябре 2021 года сотрудник полиции остановил недалеко от села Старокуручево машину, принадлежащую ООО «Бакалинский совхоз». У водителя не было путевых листов, и, чтобы избежать наказания, он хотел откупиться сельхозпродукцией, но инспектор отказался. Кроме того, о случившемся правоохранитель сообщил своему руководству.

На юрлицо завели административное дело. Теперь совхоз должен выплатить штраф в размере 1 млн рублей.

Предприятие не согласилось с таким решением и подало апелляцию, однако суд оставил решение прокуратуры в силе.

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Источник: www.proural.info
Теги: Бакалинский район
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