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В Башкирии неизвестные украли кусты можжевельника в излюбленном месте горожан

В Башкирии неизвестные украли кусты можжевельника в излюбленном месте горожан

09:03, 24 июн 2022

В Белорецке неизвестные выкопали кусты можжевельника, росшие возле скульптуры лосей. Об этом в соцсетях сообщил глава Белорецкого района Андрей Иванюта.



«В ночь на 4 июня неизвестные уже выкопали здесь шесть кустов молодого можжевельника. Тогда автор скульптур лосей, архитектор Александр Елкин, купил несколько новых кустов и вновь высадил. И вот сегодня очередное воровство. Выкопали недавно посаженные можжевельники с газона на площадке. Их увозят на машине или уносят в ближайшие сады, дома», — написал он.

Андрей Иванюта рассказал, что власти города делают все, чтобы украсить Белорецк к юбилею, который будет праздноваться 16 июля [Белорецку исполняется 260 лет]. В этом принимают участие и сами жители, и предприниматели.


«У них опускаются руки от такого варварского отношения. Это жадность, воровство, подлость», — пристыдил глава тех, кто это сделал.

Так как бюджет у города небольшой, власти решили ставить камеры только на людных местах. Но лосиное семейство уже стало излюбленным местом у жителей и гостей города, поэтому в скором времени камеры установят и возле скульптур. А очевидцев вандализма Иванюта попросил сообщать о таких случаях ему лично.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Андрей Иванюта
Теги: Белорецк происшествия
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