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В Башкирии ведутся поиски 15-летней Айгуль Дюмаковой

В Башкирии ведутся поиски 15-летней Айгуль Дюмаковой

10:11, 24 июн 2022

В селе Кармаскалы Кармаскалинского района вчера вечером пропала 15-летняя Айгуль Дюмакова. Об этом рассказали в администрации.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 160-170 см, среднего телосложения, волосы длинные светлые.

Школьница была одета в красную с бирюзовыми полосками футболку, темно-синие леггинсы на ногах были черные кроссовки.

Если вы видели девушку или знаете о ее местонахождении, сообщите по телефонам 8 (34765) 2-10-83, 2-12-02, 2-11-34, 8-917-459-2003 или в отдел МВД по адресу: Кармаскалы, улица Кирова, 32.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: администрация Кармаскалинского района
Теги: происшествия поиск Кармаскалинский район
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