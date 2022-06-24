В Башкирии по вине пьяного водителя пострадали 2 человека

10:16, 24 июн 2022

В час пик в Уфе произошло массовое ДТП на улице Российская. Вчера, 23 июня, около семи часов вечера, 29-летний водитель за рулем ВАЗ-2199 протаранил две иномарки. Сначала он столкнулся с движущейся по улице Кольская Hyundai Solaris, а потом его отбросило во встречный Renault Logan.







Водитель ВАЗ получил различные ушибы, 64-летняя пассажирка Renault с тяжелыми травмами госпитализирована.



В отечественной легковушке сидел 29-летний уфимец, который оказался пьяным. В ГИБДД Уфы отметили, что при проведении освидетельствования на состояние опьянения в парах его выдыхаемого воздуха было установлено 0,427 мг/л (миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха).





— За управление автомашиной в нетрезвом состоянии мужчина был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает лишение права управлять транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 000 рублей, — рассказали в ОГИБДД УМВД России по городу Уфе.



По факту дорожной аварии начато административное разбирательство.

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Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Уфе