В Башкирии полуголый мужчина ударил полицейского по лицу (видео)
12:11, 24 июн 2022
В Уфе мужчина ударил полицейского, сообщили сегодня, 24 июня, в МВД Башкирии. Инцидент попал на видео.
На записи видно, как мужчина, одетый в одни штаны, сбивает с полицейского фуражку и затем бьет его по лицу. По данным МВД, нападавший — 45-летний директор одного из уфимских ООО. Он задержан и был госпитализирован.
Уфимец сначала ударил полицейского по фуражке, сбил ее, а потом влепил правоохранителю оплеуху.
— Медики приняли решение о госпитализации уфимца в специализированное медицинское учреждение. В настоящее время проводится проверка, — рассказали в ведомстве.