В Башкирии полуголый мужчина ударил полицейского по лицу (видео)

12:11, 24 июн 2022

В Уфе мужчина ударил полицейского, сообщили сегодня, 24 июня, в МВД Башкирии. Инцидент попал на видео.



На записи видно, как мужчина, одетый в одни штаны, сбивает с полицейского фуражку и затем бьет его по лицу. По данным МВД, нападавший — 45-летний директор одного из уфимских ООО. Он задержан и был госпитализирован.





Уфимец сначала ударил полицейского по фуражке, сбил ее, а потом влепил правоохранителю оплеуху.

— Медики приняли решение о госпитализации уфимца в специализированное медицинское учреждение. В настоящее время проводится проверка, — рассказали в ведомстве.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель совхоза пытался подкупить овощами инспектора ДПС.

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Фото: скриншот видео

Видео: SHOT / t.me