В Башкирии нашли мертвой пропавшую 47-летнюю женщину

20:57, 24 июн 2022

В Уфе нашли мертвой 47-летнюю Татьяну Приходько, которая пропала без вести две с половиной недели назад. Об этом 24 июня сообщил поисковой отряд «БашРегионСпас».



Напомним, 6 июня погибшая женщина ушла со своего садового участка в Калининском районе, и с тех пор ее никто не видел. В ориентировке говорилось, что горожанка страдает потерей памяти. Ее искали волонтеры и полицейские.



Буквально накануне обнаружения тела «БашРегионСпас» отчитывался о том, как продвигаются поиски, в которых участвовали кинологи. Пропавшую пытались найти в окрестностях садов, в том числе на заболоченной местности и в лесу, растянувшемуся на несколько километров. Где в итоге была найдена Татьяна Приходько, не уточняется.



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