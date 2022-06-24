В Башкирии 6-летняя девочка утонула в речке

В Башкирии сегодня днем в реке Меселька вблизи села Талалаевка Стерлитамакского района утонула девочка 2016 года рождения.
Как сообщили в ГУ МЧС по РБ, предварительно известно, что девочка играла возле реки с шестилетним братом недалеко от дома. Она поскользнулась и упала в воду. Мальчик сразу побежал за помощью.
«Место не оборудовано для купания. Тело девочки было извлечено очевидцами. Девочке пытались оказать первую помощь, но к сожалению она скончалась», — прокомментировали в ведомстве.
Ранее сообщалось о том, что в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о том, что в д. Симский Кармаскалинского района во время купания девушку и парня унесло течением, где сливаются реки Сим и Белая.