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В Башкирии 6-летняя девочка утонула в речке

В Башкирии 6-летняя девочка утонула в речке

21:02, 24 июн 2022

В Башкирии сегодня днем в реке Меселька вблизи села Талалаевка Стерлитамакского района утонула девочка 2016 года рождения.

Как сообщили в ГУ МЧС по РБ, предварительно известно, что девочка играла возле реки с шестилетним братом недалеко от дома. Она поскользнулась и упала в воду. Мальчик сразу побежал за помощью.



«Место не оборудовано для купания. Тело девочки было извлечено очевидцами. Девочке пытались оказать первую помощь, но к сожалению она скончалась», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что  в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о том, что в д. Симский Кармаскалинского района во время купания девушку и парня унесло течением, где сливаются реки Сим и Белая.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Стерлитамакский район происшествия
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