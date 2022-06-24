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В Башкирии, упав в колодец, погибла 55-летняя женщина

В Башкирии, упав в колодец, погибла 55-летняя женщина

21:16, 24 июн 2022

В МЧС по Башкирии накануне поступило сообщение о том, что в деревне Верхнеиванаево Балтачевского района в колодец упала 55-летняя женщина.



«На место были направлены силы и средства 66 пожарно-спасательной части Главного управления и другие экстренные службы. Сотрудники МЧС России извлекли из колодца женщину без признаков жизни и передали медикам, которые, к сожалению, констатировали ее смерть», — рассказали «Башинфому» в пресс-службе МЧС по РБ.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, на месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии сегодня днем в реке Меселька вблизи села Талалаевка Стерлитамакского района утонула девочка 2016 года рождения.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Балтачевский район происшествия
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