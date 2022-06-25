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В Башкирии пьяный водитель багги врезался в припаркованный автомобиль

В Башкирии пьяный водитель багги врезался в припаркованный автомобиль

12:28, 25 июн 2022

Авария произошла вчера, 24 июня, днем в городе Октябрьском на улице Академика Королева.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, 40-летний местный житель, управляя багги "CF-MOTO", наехал на стоящий у обочины "Volkswagen". В результате ДТП водитель багги получил телесные повреждения.



В ведомстве добавили, что транспорт не зарегистрирован в установленном порядке, водитель не имел прав на управление мототранспортом и от  прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался. В отношении него составили административный материал. Транспортное средство поместили на специализированную стоянку.

Сейчас устанавливаются все обстоятельств произошедшего, начато разбирательство.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Октябрьский происшествия аварии
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