В Башкирии пьяный водитель багги врезался в припаркованный автомобиль
12:28, 25 июн 2022
Авария произошла вчера, 24 июня, днем в городе Октябрьском на улице Академика Королева.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, 40-летний местный житель, управляя багги "CF-MOTO", наехал на стоящий у обочины "Volkswagen". В результате ДТП водитель багги получил телесные повреждения.
В ведомстве добавили, что транспорт не зарегистрирован в установленном порядке, водитель не имел прав на управление мототранспортом и от прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался. В отношении него составили административный материал. Транспортное средство поместили на специализированную стоянку.
Сейчас устанавливаются все обстоятельств произошедшего, начато разбирательство.