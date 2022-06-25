В Башкирии после купания в озере мужчина оказался в реанимации
12:32, 25 июн 2022
В Башкирии произошел еще один несчастный случай на воде. После купания в озере мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РБ, инцидент произошел 23 июня вблизи деревни Новокангышево Дюртюлинского района. Погода была хорошая, и трое коллег после работы отправились отдыхать на озеро Букал. Решили искупаться и по очереди стали прыгать с берега в воду. Один мужчина не вынырнул. Товарищи начали его искать под водой, а когда нашли, вытащили на берег и позвонили но номеру 112.
Медики оказали потерпевшему медицинскую помощь и доставили в реанимационное отделение местной больницы.
В МЧС отметили, что озеро Букал не оборудовано для купания, на берегу выставлены предупреждающие аншлаги о запрете купания.
Читайте также:В Башкирии 6-летняя девочка утонула в речке