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В Башкирии после купания в озере мужчина оказался в реанимации

В Башкирии после купания в озере мужчина оказался в реанимации

12:32, 25 июн 2022

В Башкирии произошел еще один несчастный случай на воде. После купания в озере мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РБ, инцидент произошел 23 июня вблизи деревни Новокангышево Дюртюлинского района. Погода была хорошая, и трое коллег после работы отправились отдыхать на озеро Букал. Решили искупаться и по очереди стали прыгать с берега в воду. Один мужчина не вынырнул. Товарищи начали его искать под водой, а когда нашли, вытащили на берег и позвонили но номеру 112.

Медики оказали потерпевшему медицинскую помощь и доставили в реанимационное отделение местной больницы.

В МЧС отметили, что озеро Букал не оборудовано для купания, на берегу выставлены предупреждающие аншлаги о запрете купания.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Дюртюлинский район происшествия
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