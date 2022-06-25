Стали известны подробности гибели 5-летней девочки в Башкирии

14:56, 25 июн 2022

В Стерлитамакском районе накануне днем в одной из семей произошла трагедия. Ранее сообщалось, что днем в экстренные службы поступило сообщение о том, что в реке Меселька утонула 5-летняя девочка. Источник издания Башинформ рассказал подробности случившегося.







«Девочка вместе с 7-летним братом находилась в гостях у бабушки в селе Талалаевка. В районе 14.00, наигравшись около дома, решили пойти на рыбалку. При этом дети не предупредили бабушку, что собираются к водоему. Взяв удочку, дошли до речки, которая находилась в 700 метрах от дома пенсионерки, — рассказал предварительные данные собеседник „Башинформа“. — Они закинули удочку и стали ждать, когда потянули, поняли, что рыболовный крючок за что-то зацепился. При этом удочку не удалось удержать, она упала в воду. Тогда девочка сняла свои резиновые сапоги, платье и зашла в воду. Она наступила на большой скользкий камень, поскользнулась, упала и погрузилась под воду. Вынырнуть уже не смогла».



Мальчик побежал за помощью — к бабушке. Та вызвала «скорую» и стала искать в реке внучку. Известно, что тело девочки пенсионерка нашла в заводи, в нескольких метрах от берега. Она попыталась спасти внучку — провела реанимационные мероприятия, но безуспешно. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть ребенка.





По данному происшествию Стерлитамакский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку. Следователи совместно с полицейскими провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев. Устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему.

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