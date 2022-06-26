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В Башкирии полицейские спасли из горящего дома двоих детей

В Башкирии полицейские спасли из горящего дома двоих детей

09:52, 26 июн 2022

Сотрудники отдела МВД России по Давлекановскому району РБ старший эксперт майор полиции Илгиз Ахметзянов и главный бухгалтер капитан внутренней службы Расим Мавлияров спасли двух братьев из горящего дома.



Как сообщили в пресс-центре МВД России, пожар произошел в городе Давлеканово по улице Титова.

Полицейские проезжали по частному сектору и увидели горящий деревянный дом. Сообщив о пожаре в экстренные службы, поспешили на помощь. Напарники разбили одно из окон и вынесли на улицу двух мальчиков. После полицейские осмотрели помещение, чтобы убедиться, что внутри больше никого нет. Из огня вытащили как можно больше вещей хозяев. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание, оба мальчика не пострадали.

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Источник: gtrk.tv
Фото: Пресс-центре МВД России
Теги: Давлекановский район происшествия пожар
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