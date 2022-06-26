В Башкирии подросток на самокате попал под машину

09:59, 26 июн 2022

В Уфе 14-летний мальчик катался с друзьями на самокате и попал под машину. С травмой головы его госпитализировали.





Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Уфы, инцидент произошел во втором часу дня 24 июня во дворе дома по улице Набережной. 34-летний водитель ехал на автомобиле Hyundai Accent по дворовой территории и допустил наезд на 14-летнего мальчика, который двигался на самокате. ДТП зафиксировала видеокамера. Ребенок ударился головой об капот машины.

В результате аварии ребенок получил травмы головы, его увезли в больницу.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии пьяный водитель багги врезался в припаркованный автомобиль.

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Фото: скрин видео