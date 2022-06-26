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В Башкирии пьяная женщина пырнула ножом собственного мужа

В Башкирии пьяная женщина пырнула ножом собственного мужа

10:19, 26 июн 2022

В Благоварском районе нетрезвая жительница села Кашкалаши ударила ножом мужа.



Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, инцидент произошел 23 июня. По данным ведомства, в этот день 46-летняя женщина и супруг пили спиртное и между ними возник конфликт. Во время ссоры пырнула ножом мужа. На помощь прибежал 15-летний сын, он и вызвал скорую помощь. Пострадавшего доставили в больницу.

В ведомстве отметили, что женщина ранее не имела судимостей.

По данному факту в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Благоварский район происшествия криминал
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