В Башкирии погиб водитель легковушки, столкнувшись с грузовиком
11:34, 26 июн 2022
Сегодня, 26 июня, в Благоварском районе произошла смертельная авария. По предоставленной информации, легковой автомобиль «Шевроле» столкнулся с грузовиком «Ман» на 1379 км дороги М5 «Урал».
В ведомстве проинформировали, что в результате происшествия скончался уроженец Челябинской области, который находился за рулем легковушки. 70-летний водитель умер еще до приезда скорой помощи.
Сейчас на месте аварии работают экстренные службы и полиция. Причины произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось о том, что В Башкирии пьяный водитель багги врезался в припаркованный автомобиль. В результате ДТП водитель багги получил телесные повреждения.
Читайте также:В Башкирии подросток на самокате попал под машину
Источник:
gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Страшная авария в Башкирии: столкнулись "Лада Гранта" и встречный грузовой "Ford Transit"
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в аварии с грузовиком погиб водитель легковушки
Происшествия в Башкирии
В Башкирии погиб водитель ВАЗа погиб, столкнувшись с "BMW X6"
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель "Лады Гранта" погиб, столкнувшись с Камазом