В Башкирии погиб водитель легковушки, столкнувшись с грузовиком

11:34, 26 июн 2022

Сегодня, 26 июня, в Благоварском районе произошла смертельная авария. По предоставленной информации, легковой автомобиль «Шевроле» столкнулся с грузовиком «Ман» на 1379 км дороги М5 «Урал».







В ведомстве проинформировали, что в результате происшествия скончался уроженец Челябинской области, который находился за рулем легковушки. 70-летний водитель умер еще до приезда скорой помощи.



Сейчас на месте аварии работают экстренные службы и полиция. Причины произошедшего выясняются.



Ранее сообщалось о том, что В Башкирии пьяный водитель багги врезался в припаркованный автомобиль. В результате ДТП водитель багги получил телесные повреждения.

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Фото: ГИБДД по РБ