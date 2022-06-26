Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии погиб водитель легковушки, столкнувшись с грузовиком

В Башкирии погиб водитель легковушки, столкнувшись с грузовиком

11:34, 26 июн 2022

Сегодня, 26 июня, в Благоварском районе произошла смертельная авария. По предоставленной информации, легковой автомобиль «Шевроле» столкнулся с грузовиком «Ман» на 1379 км дороги М5 «Урал».



В ведомстве проинформировали, что в результате происшествия скончался уроженец Челябинской области, который находился за рулем легковушки. 70-летний водитель умер еще до приезда скорой помощи.

Сейчас на месте аварии работают экстренные службы и полиция. Причины произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось о том, что В Башкирии пьяный водитель багги врезался в припаркованный автомобиль. В результате ДТП водитель багги получил телесные повреждения.

Читайте также:

В Башкирии подросток на самокате попал под машину
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Благоварский район происшествия аварии
Читайте также

Страшная авария в Башкирии: столкнулись "Лада Гранта" и встречный грузовой "Ford Transit"
Происшествия в Башкирии
Страшная авария в Башкирии: столкнулись "Лада Гранта" и встречный грузовой "Ford Transit"
В Башкирии в аварии с грузовиком погиб водитель легковушки
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в аварии с грузовиком погиб водитель легковушки
В Башкирии погиб водитель ВАЗа погиб, столкнувшись с "BMW X6"
Происшествия в Башкирии
В Башкирии погиб водитель ВАЗа погиб, столкнувшись с "BMW X6"
В Башкирии водитель "Лады Гранта" погиб, столкнувшись с Камазом
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель "Лады Гранта" погиб, столкнувшись с Камазом


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: