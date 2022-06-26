В Башкирии водитель Лады Ларгус погиб, опрокинувшись в кювет

11:40, 26 июн 2022

В Башкирии зарегистрировано смертельное ДТП в Гафурийском районе.







Авария произошла около 9:00 часов на 6 км автодороги Цапаловка-Стерлитамак. По одной из версий, 21-летний житель Салавата за рулём "Лада Ларгус" допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.



В результате аварии водитель скончался от полученных травм. Его 22-летний пассажир госпитализирован. Известно, что погибший водительских прав не получал. Молодые люди были на рыбалке. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии погиб водитель легковушки, столкнувшись с грузовиком. Авария произошла сегодня утром на 1379 км автодороги М5 "Урал".

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ