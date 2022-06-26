В Башкирии водитель Шевроле Нива, столкнувшись с БМВ, вылетел в кювет

11:45, 26 июн 2022

В Башкирии в лобовом столкновении пострадал человек.



Накануне вечером в Иглинском районе на 21 км автодороги Иглино-Кальтовка столкнулись "Chevrolet Niva" под управлением 46-летнего уфимца и встречный "BMW X5", за рулём которого находился 34-летний мужчина.



От удара "Niva" съехала в кювет и опрокинулась. В результате аварии водитель "Chevrolet" с травмами госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель Лады Ларгус погиб, опрокинувшись в кювет. Авария произошла около 9:00 часов на 6 км автодороги Цапаловка-Стерлитамак.



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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ