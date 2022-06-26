Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии водитель Шевроле Нива, столкнувшись с БМВ, вылетел в кювет

В Башкирии водитель Шевроле Нива, столкнувшись с БМВ, вылетел в кювет

11:45, 26 июн 2022

В Башкирии в лобовом столкновении пострадал человек.

Накануне вечером в Иглинском районе на 21 км автодороги Иглино-Кальтовка столкнулись "Chevrolet Niva" под управлением 46-летнего уфимца и встречный "BMW X5", за рулём которого находился 34-летний мужчина.

От удара "Niva" съехала в кювет и опрокинулась. В результате аварии водитель "Chevrolet" с травмами госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель Лады Ларгус погиб, опрокинувшись в кювет. Авария произошла около 9:00 часов на 6 км автодороги Цапаловка-Стерлитамак. 

Читайте также:

В Башкирии погиб водитель легковушки, столкнувшись с грузовиком
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Иглинский район происшествия аварии
Читайте также

В Башкирии водитель Лады Ларгус погиб, опрокинувшись в кювет
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель Лады Ларгус погиб, опрокинувшись в кювет
В Башкирии водитель "Лады Гранта" погиб, столкнувшись с Камазом
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель "Лады Гранта" погиб, столкнувшись с Камазом
ДТП в Иглинском районе: водитель «Лады Гранты» насмерть сбил 36-летнего пешехода
Происшествия в Башкирии
ДТП в Иглинском районе: водитель «Лады Гранты» насмерть сбил 36-летнего пешехода
Авария под Уфой: на трассе Москва-Уфа столкнулись встречные "Chevrolet Niva" и ВАЗ-2107
Происшествия в Башкирии
Авария под Уфой: на трассе Москва-Уфа столкнулись встречные "Chevrolet Niva" и ВАЗ-2107


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: