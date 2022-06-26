В Башкирии водитель Шевроле Нива, столкнувшись с БМВ, вылетел в кювет
11:45, 26 июн 2022
В Башкирии в лобовом столкновении пострадал человек.
Накануне вечером в Иглинском районе на 21 км автодороги Иглино-Кальтовка столкнулись "Chevrolet Niva" под управлением 46-летнего уфимца и встречный "BMW X5", за рулём которого находился 34-летний мужчина.
От удара "Niva" съехала в кювет и опрокинулась. В результате аварии водитель "Chevrolet" с травмами госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель Лады Ларгус погиб, опрокинувшись в кювет. Авария произошла около 9:00 часов на 6 км автодороги Цапаловка-Стерлитамак.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель Лады Ларгус погиб, опрокинувшись в кювет
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель "Лады Гранта" погиб, столкнувшись с Камазом
Происшествия в Башкирии
ДТП в Иглинском районе: водитель «Лады Гранты» насмерть сбил 36-летнего пешехода
Происшествия в Башкирии
Авария под Уфой: на трассе Москва-Уфа столкнулись встречные "Chevrolet Niva" и ВАЗ-2107