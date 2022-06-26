В Башкирии погиб водитель Киа Пиканто, столкнувшись с Камазом

12:52, 26 июн 2022

Авария с погибшим сегодня зарегистрирована в Благовещенском районе Башкирии.







Авария произошла буквально только что на 49 км автодороги Уфа-Янаул. По одной из версий, женщина управляя "Kia Picanto", предположительно, при повороте налево не уступила грузовому КамАЗу и столкнулась с ним.



В результате водитель легкового автомобиля погибла до приезда медиков. Сейчас на месте происшествия разбираются в случившемся сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель Шевроле Нива, столкнувшись с БМВ, вылетел в кювет. В результате аварии водитель "Chevrolet" с травмами госпитализирован.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ