В Башкирии погиб водитель Киа Пиканто, столкнувшись с Камазом
12:52, 26 июн 2022
Авария с погибшим сегодня зарегистрирована в Благовещенском районе Башкирии.
Авария произошла буквально только что на 49 км автодороги Уфа-Янаул. По одной из версий, женщина управляя "Kia Picanto", предположительно, при повороте налево не уступила грузовому КамАЗу и столкнулась с ним.
В результате водитель легкового автомобиля погибла до приезда медиков. Сейчас на месте происшествия разбираются в случившемся сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель Шевроле Нива, столкнувшись с БМВ, вылетел в кювет. В результате аварии водитель "Chevrolet" с травмами госпитализирован.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии погиб водитель "Datsun on-DO", столкнувшись с грузовой "Газелью"
Происшествия в Башкирии
Смертельная авария в Башкирии: погиб водитель ВАЗ-2110, опрокинувшись в кювет
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель Шевроле Нива, столкнувшись с БМВ, вылетел в кювет
Происшествия в Башкирии
Авария в Баймакском районе Башкирии: водитель ВАЗа погиб, столкнувшись с грузовиком