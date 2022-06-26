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В Башкирии погиб водитель Киа Пиканто, столкнувшись с Камазом

В Башкирии погиб водитель Киа Пиканто, столкнувшись с Камазом

12:52, 26 июн 2022

Авария с погибшим сегодня зарегистрирована в Благовещенском районе Башкирии.



Авария произошла буквально только что на 49 км автодороги Уфа-Янаул. По одной из версий, женщина управляя "Kia Picanto", предположительно, при повороте налево не уступила грузовому КамАЗу и столкнулась с ним.

В результате водитель легкового автомобиля погибла до приезда медиков. Сейчас на месте происшествия разбираются в случившемся сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель Шевроле Нива, столкнувшись с БМВ, вылетел в кювет. В результате аварии водитель "Chevrolet" с травмами госпитализирован. 

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Благовещенский район происшествия аварии
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