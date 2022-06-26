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В Башкирии пропал 10-летний Владислав Ильиных

В Башкирии пропал 10-летний Владислав Ильиных

12:56, 26 июн 2022

В городе Туймазы пропал 10-летний Владислав Ильиных. С 25 июня 2022 года его местонахождение неизвестно, сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан».



Приметы: рост 134 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет: серо-белая майка, синие шорты, белые кроссовки. С собой был синий велосипед.

Волонтеры организуют выезд с целью найти мальчика.

Тем, кто располагает какой-либо информацией, необходимо обратиться по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе нашли мертвой 47-летнюю Татьяну Приходько, которая пропала без вести две с половиной недели назад. 

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: «Лиза Алерт Башкортостан»
Теги: Туймазы происшествия поиск
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