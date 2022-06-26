В Башкирии под поезд попала 14-летняя девушка

19:39, 26 июн 2022

В Янаульском районе Башкирии погибла 14-летняя девочка, сообщили местные жители. Регина (имя несовершеннолетней изменено - Ред), как уточняется, попала под колеса поезда.







Подросток, возвращалась домой с празднования Дня города в Янауле. Вместе с подругой они ехали на поезде с пересадкой через станцию Бердяш.



Именно на этой станции Регина решила перебежать дорогу перед поездом, который сбил ее на полном ходу. Произошедшее видели одноклассники. Но никто из очевидцев не смог ей помочь.





– Там еще два одноклассника её были, мальчики, видели все это. И дедушка, с бабушкой, которые с ними слезли с поезда, – сообщила местная жительница.



Произошедшее, со слов местных, видела и подруга Регина. Теперь она пытается прийти в себя после случившегося.



– Звездочка наша, пусть земля будет пухом, Царство небесное, ангелочек, – скорбят родные погибшей.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: соцсети