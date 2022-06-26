В Башкирии водолазы нашли на дне карьера тело 15-летнего ребенка

21:36, 26 июн 2022

В МЧС Башкирии сообщили о трагедии, которая произошла в Мелеузе. По предоставленной информации, спасатели обнаружили тело погибшего ребенка.







По предоставленным данным, 17-летнего мальчика нашли в карьере. Поисками занимались водолазы поискового отряда в Кумертау.



В настоящий момент тело ребенка уже достали из водоема и передали сотрудникам полиции. Причины гибели уточняются.



Также сегодня в г. Мелеуз водолазами зонального поисково-спасательного отряда г. Кумертау Госкомитета республики по ЧС из карьера извлечено тело ребёнка 2005 г.р. и передано сотрудникам полиции.





Ранее сообщалось о том, что в Янаульском районе Башкирии погибла 14-летняя девочка, сообщили местные жители. Регина (имя несовершеннолетней изменено - Ред), как уточняется, попала под колеса поезда.

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